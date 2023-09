Greta Rossetti rivela se si è lasciata con Mirko Brunetti

Temptation Island sarà anche terminato e saranno oramai spente le fiamme del falò di confronto, ma di certo non si sono spente quelle tra Perla Vatiero e, rispettivamente concorrente e tentatrice di questa edizione del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia . La prima, infatti, entrata nella trasmissione insieme al ...Le protagoniste dell'ultima schermaglia sonoe Perla Vatiero . La prima è l'attuale fidanzata di Mirko Brunetti, che ha lasciato Perla durante il docureality. Perla Vatiero e Mirko ...In particolare, non sono mancate le scintille tra i due, ma anche tra Perla e. L'ex tentatrice e attuale fidanzata di Mirko è stata recentemente avvistata in compagnia della sua ...

Temptation Island 10, la storia tra Greta e Mirko è finta Lei sbotta Isa e Chia

Sul suo profilo Instagram Greta Rossetti ha risposto a una domanda rivelando se sta ancora insieme a Mirko Brunetti.Nei giorni scorsi ha iniziato a prendere piede il rumor secondo il quale sarebbe già finita, o forse addirittura nemmeno iniziata la storia d’amore fra Greta Rossetti e Mirko Brunetti, la coppia che ...