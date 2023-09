Graziani | «Inter e Fiorentina si conoscono | hanno pregi e difetti!»

(Di domenica 3 settembre 2023)si concentra su, match valevole per la terza giornata di Serie A. A detta sua, sarà una sfida difficile per entrambe PARTITA COMPLICATA ? Francesco, a Sport Mediaset XXL, ha detto la sua su: «Sono due squadre che si, adesso c’è qualche variante tipo Thuram, che l’anno scorso non c’era. Si sono affrontate più di una volta, ci sonoe difetti sia da una parte che dall’altra. Certo l’sta bene e ha dei valori e ti può castigare da un momento all’altro, ma laha il suo gioco, la sua mentalità, la sua voglia di vincere la partita. Sarà difficile per tutte e due. Dal punto di vista tattico si studiano molto, possiamo vedere una bella ...

Alle 18.30 'Tutto il calcio minuto per minuto' condotto da Massimiliano. In scaletta due partite di Serie A (- Fiorentina e Torino - Genoa) e tre di Serie B (Lecco - Catanzaro; ...... a San Siro, nello stadio che, in passato, lo ha già visto protagonista da tecnico dell'. La ... Alle 18.30 'Tutto il calcio minuto per minuto' condotto da Massimiliano: in scaletta due ......Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli - Fiorentina e... oltre al confermatissimo appuntamento di SportMediaset XXL con Mino Taveri e Ciccioalle ...

Graziani promuove il mercato del Torino: "Bellanova ottimo acquisto" Fcinternews.it

Ciccio Graziani si è espresso sulla nuova avventura di Bellanova, passato dall’Inter al Torino: le dichiarazioni Graziani ha commentato così il passaggio di Bellanova dall‘Inter al Torino: «Bellanova ...L'ex attaccante, campione del mondo 1982 e goleador del Torino dal 1973 al 1981 con 122 reti, Ciccio Graziani ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell'arrivo di Duvan ...