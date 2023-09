Grande successo per la 9^ edizione della Laureus Charity Night a Milano

Ha sottolineato la 'importanza dell'Egitto come uno dei principali mercati per le attività e ...l'amministratore delegato di Eni - ha portato alla creazione di un modello di...... sta guidando questo progetto di ricerca per cercare di risolvere il ' piùmistero nella ... Non è chiaro cosa siaallo strumento, che presumibilmente fu accantonato dopo che i Beatles ...... l'olandese ha vinto il Gran Premio d'Italia , conquistando così il decimoconsecutivo in ... mettendo all'avversario unapressione. Quando il ferrarista è arrivato a un leggero bloccato ...

Grande successo a Varese per Sant'Ambrogio in Strada - VareseNews - Foto varesenews.it

Eni è pronta a investire 7,7 miliardi di dollari in Egitto nei prossimi quattro anni. Lo annuncia, in un comunicato, la presidenza egiziana dopo l’incontro tra l’amministratore delegato di Eni, Claudi ...“ La polemica di Favino io la condivido. Ha pienamente ragione. Visto che capita spesso che gli americani facciano film sugli italiani, ha perfettamente un suo senso che siano interpretati da italiani ...