Gran Bretagna | Imam nella bufera per un sermone in cui spiega come lapidare una donna

(Di domenica 3 settembre 2023) su Tg. La7.it - Un finanziamento di due milioni di sterline per la creazione di un centro giovanile a una delle moschee britanniche più note per l'estremismo dei suoi predicatori e ...

La prospettiva di un accordo di libero scambio tra Regno Unito e India, a lungo considerato una delle maggiori opportunità possibili per ladopo la Brexit, rimane lontana. Rishi Sunak ha infatti escluso un accordo commerciale rapido con l'India, prima del vertice del G20 della prossima settimana a Delhi e forse anche prima ...... da un fondo di trecento milioni istituito per la creazione di centri giovanili in tutta la. Secondo il " Mail on Sunday ", di fronte allo scandalo, il governo di Rishi Sunak , dopo ...Infine Forget Me Not di Sophie Pavelle si concentra sulle specie e gli habitat in via di estinzione inminacciati dai cambiamenti climatici. Pavelle intraprende un viaggio a basse ...

Gran Bretagna, braccio di ferro medici-governo: nuovi scioperi TGCOM

da un fondo di trecento milioni istituito per la creazione di centri giovanili in tutta la Gran Bretagna. Secondo il “Mail on Sunday”, di fronte allo scandalo, il governo di Rishi Sunak, dopo aver ...Un sermone shock, diffuso da un video su Youtube, ha generato indignazione - Le autorità inglesi hanno bloccato fondi per 2,2 milioni di sterline destinati alla moschea in odore di fondamentalismo ...