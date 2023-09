GP Italia | Verstappen vince la decima gara consecutiva | doppietta RedBull

(Di domenica 3 settembre 2023) 51 giri all’insegna della tachicardia. Bisogna ammetterlo: che lafosse superiore era evidente ormai da mesi. Tuttavia i duelli che si sono verificati nei primi 15 giri per la leadership della corsa e le battaglie finali hanno reso spettacolare il GP d’. Are è stato Maxcon la suavittoria, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Belgio:domina nonostante la rimonta, “disastro” Ferrari con penalità sul finale GP, Leclerc conquista la pole, penalità perSainz in pole a ...

MONZA - Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia, al termine di una gara combattuta quasi interamente nei primi quindici giri, nei quali il campione iridato ha dovuto faticare non poco per sorpassare la Ferrari. Formula 1, Verstappen ha vinto il GP d'Italia sulla pista di Monza dominando in lungo e in largo la gara. Doppietta Red Bull con Perez. Il Tulipano vincendo 10 gare consecutive nella stessa annata ha migliorato il record assoluto. Dura 15 giri la leadership di Carlos Sainz nel Gran Premio d'Italia: il bloccaggio alla variante della Roggia è fatale allo spagnolo, che subisce il sorpasso di Max Verstappen.

Gp d'Italia, 10° sigillo di Verstappen. Decima vittoria di seguito, record assoluto per Max Verstappen che trionfa a Monza davanti a Perez per la doppietta Red Bull. Sul podio Sainz, poi Leclerc quarto. Il pilota olandese si è aggiudicato il Gran Premio d'Italia, quindicesimo appuntamento del mondiale di F1. Secondo Perez, terzo Sainz. Solamente quarto Leclerc.