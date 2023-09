(Di domenica 3 settembre 2023) Dieci di fila per Max Verstappen, che vince anche il GP d'Redcompletata da Perez, duello in casa Ferrari, con un arrivo in volata che vede3°. Tsunoda ...

GP Italia: doppietta Red Bull con Max davanti, Sainz 3° poi Leclerc Autosprint.it

