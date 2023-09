GP Catalogna | MotoGP | Espargarò vince | Pecco brutto incidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Con la gara conclusasi poco fa, anche il gran premio diè andato in archivio, ma gli appassionati aspettano di avere notizie su diversi piloti. Alla partenza infatti vi è stata una maxi caduta con Bastianini che è scivolato e ha trascinato Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Poco più avanti invece è caduto anche Bagnaia e Binder che era troppo vicino per poter sterzare è passato con la moto sulle sue gambe. Dopo uno stop prolungato, i piloti sono ripartiti, ad eccezione di Bastianini e Bagnaia che sono rimasti al centro medico. La gara è poi proseguita senza altri problemi e si è conclusa con il successo di Aleix, che ha confermato quanto di buono messo in mostra nel fine settimana. Secondo Vinales, che ha completato la doppietta dell’Aprilia, e poi terzo Jorge Martin. Ecco dunque come si è concluso il GP di ...