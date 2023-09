(Di domenica 3 settembre 2023) Si è concluso, evento del DP World Tour che, tra le altre cose, determina gli ultimi uomini pronti a entrare nel team europeo diCup per qualificazione automatica. Si parte, naturalmente, dal vincitore: è lo svedese, che conquista Crans Montana e centra l’ingresso nella top 100 mondiale con un prodigioso recupero nelle ultime buche: 4 birdie tra la 14 e la 17 per assicurarsi il -6 di giornata e il -19 totale (64 67 66 64) che gli regala la prima volta sul circuito continentale. Grande festa per la Svezia, che porta sul podio anche Alexander Bjork, secondo con -17 dopo il -4 odierno; un dato importante, il suo, perché lo colloca in quinta posizione nella Race to Dubai (ci torneremo). Chiude terzo, ma col sorriso tirato, ...

Aberg. ryder cup Aberg ha dominato gli ultimi anni del collegeamericano - ha studiato a Texas Tech - con risultati che non si vedevano dai tempi di Tiger Woods. Questa vittoria ...Aberg, come detto, è secondo. Il giovane svedese è passato professionista solo da pochi mesi ... Leggi anche Super Migliozzi: miglior score all'Omega European Masters Leggi i commenti: tutte ...Bene inveceAberg (quinto a - 9) e Nicolai Hojgaard (ottavo a - 8). Un po' più in difficoltà ... Leggi i commenti: tutte le notizie 1 settembre - 19:57

Golf: Ludvig Aberg vince l'Omega European Masters 2023, a Fitzpatrick e MacIntyre i posti in Ryder Cup. Paratore e Migliozzi 13i OA Sport

Professionista da giugno e alla seconda gara sul DpWorld Tour, lo svedese supera Fitzpatrick e mette il suo nome nella lista dei vincitori. Ora la convocazione in di Ryder Cup. Gli azzurri, Migliozzi ...Manca un solo round al termine dell'Omega European Masters, torneo del DP World Tour che si sta svolgendo sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana (Svizzera), ed in testa c' ...