Giulia Salemi | sul red carpet del Festival di Venezia | pioggia di critiche per l’abito

(Di domenica 3 settembre 2023) A sfilare sul reddell’ottantesima edizione della Mostra del cinema disono stati anche Pierpaolo Pretelli e. L’influencer italo-siriana è subito finita al centro delleper via delscelto per l’occasione.DIPER– Nella giornata di giovedì 31 agosto a prendere parte alsono stati anche L'articolo

ha sfilato anche quest'anno sul red carpet del Festival del cinema di Venezia facendo parlare di sé per il suo outfit appariscente, unico ed estremamente originale. Come spesso accade ...... Malika Ayane, Cecilia Rodriguez, Gianluca Gazzoli, Paolo Ruffini, Paola di Benedetto, Pierpaolo Petrelli,. Beppe Zardo é un attore iconico che si é diplomato al Centro sperimentale di ...Non ci sarà più, ma il suo posto verrà occupato da Rebecca Staffelli. Non solo, il cast sarà formato da personaggi misti tra Vip e Nip. Altra importante novità sarà la messa in onda del ...

Festival di Venezia, le pagelle ai look sul red carpet: il trash è servito con Giulia Salemi e Nikita… Il Fatto Quotidiano

A sfilare sul red carpet dell'ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia sono stati anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L'influencer ...Il red carpet di Venezia regala sempre soddisfazioni e Giulia Salemi non è stata da meno con il suo abito. Mai vista così bella.