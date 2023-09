Giovanni Malagò | “C’è chi usa il nostro mondo per veicolare voti Gli sportivi non vogliono ingerenze”

... tra cui il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, il sottosegretario di Stato allAmbiente Claudio Barbaro, il presidente del ConiMalago', il presidente del Comitato paralimpico ...Presenti anche il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili Andrea Abodi e il presidente del ConiIl jeans ha il suo museo Il prossimo 18 maggio, in occasione della Giornata ...'Su indicazione del presidente del Coni, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell'...

Assoluti Cervia, Giampiero Garofalo è il nuovo campione italiano Cavallo 2000