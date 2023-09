Giorgia Soleri a Venezia | «Secondo me sono la prima a fare un red carpet con i peli sulle gambe»

(Di domenica 3 settembre 2023) L'influencer e attivista ha sfilato sul reddel film Maestro di Bradley Cooper. E per l'occasione ha scelto di non depilare le, lasciando in evidenza la peluria schiarita dal sole estivo

A noi basta. Giacomo Urtis torna alla carica con Corona Finché non saranno all'altare non ci crederemo. Ma fino ad allora spazio alle dichiarazioni. Dopo la smentita di Fabrizio Corona,..."Sarò la prima a farlo":si presenta così a Venezia, scoppia il caso - GuardaAnche tra gli updo si oscilla tra due antipodi: chignon tiratissimi oppure messy, vaporosi e disordinati come l'updo molto contemporaneo di(simile a l Pam updo di Barbara Palvi n la ...

Top model, tante influencer e pochi divi del cinema: si potrebbe riassumere così la quarta serata del Festival di Venezia 2023 che scorre senza scossoni, ...L'influencer e attivista ha sfilato sul red carpet del film Maestro di Bradley Cooper. E per l'occasione ha scelto di non depilare le gambe, lasciando in evidenza la peluria schiarita dal sole estivo ...