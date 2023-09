Giorgia Meloni al Gran Premio di Monza | ecco le immagini

Breve incontro fra la presidente del Consiglioe Barbara Berlusconi all'autodromo di Monza, prima del Gp di Formula1. La figlia di Silvio Berlusconi, nel breve colloquio avvenuto con la premier nel box dell'Alfa Romeo, avrebbe ...Esordio da presidente del Consiglio al Gp d'Italia 2023 di Formula 1, a Monza, per, nella giornata della gara vinta oggi 3 settembre 2023 da Max Verstappen con la Red Bull e caratterizzata dal terzo posto della Ferrari di Carlos Sainz. Rispondendo ai cronisti al suo ...Il Presidente del Consiglio,, ha assistito a Monza al Gran Premio di Formula 1. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT

Sondaggi, fiducia in calo per Meloni e governo. Fratelli d’Italia arretra, la Lega sopra il 10% Il Fatto Quotidiano

La presidente del Consiglio nel paddock dove oggi si corre la gara: "Il tempio della velocità diventa per noi fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più" La presidente del Consiglio… ...Giorgia Meloni era oggi presente a Monza per il Gran Premio di Formula 1 (qui il resoconto della prova). Tra i vari incontri della premier, quello con Barbara Berlusconi: «Ho amici ...