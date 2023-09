Giorgetti | Superbonus nel mirino | «Ingessa il bilancio e lascia pochi margini per altro»

AGI - 'A pensare almi viene mal di pancia, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel corso del suo intervento ......d'ora in poi non solo dovrà fare da solo ma si ritrova in pancia una vera e propria iattura che si chiama110%. "Ogni giorno a pensarci mi viene mal di pancia - diceva ieria ...La politica non può fare miracoli sull'economia e il sentiero per l'Italia è molto stretto in questo 2023 - 2024. Uno scempio politico chiamato bonus 110% è già costato oltre 100 miliardi alle casse ...

Il ministro Giorgetti conferma le previsioni contenute nel Def con ... mentre lancia l'allarme sui conti pubblici per via dei costi crescenti legati al superbonus, ereditato dal governo Conte: costerà ...