Giorgetti | penso al superbonus e mi viene mal di pancia | ingessa l’economia Tassa su extraprofitti può migliorare | ma è giusta

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 3 settembre 2023) Concentratissima l’ultima giornata che, come di consueto, è dedicata all’Italia. Si parte con l’opposizione e gli interventi di Calenda, Conte e Schlein (solo in collegamento). Poi una serie di panel con gli ex ministri Giovannini, Franco (candidato alla Bei), Brunetta (ora alla presidenza del Cnel) e i ministri Urso, Nordio, Piantedosi, Zangrillo, Valditara, Casellati, Bernini, Pichetto Fratin, il vice premier e responsabile delle infrastrutture Salvini, Calderone, Fitto. E infine, a chiudere la tre giorni, il ministro del, Giancarlo