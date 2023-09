'Noiuna Legge di bilancio prudente, che terra' conto delle regole fondamentali della finanza pubblica'. E' uno dei passaggi dell'intervento del ministro dell'Economia, Giancarlo, in ...una legge di bilancio prudente e che tenga conto delle regole di finanza pubblica" dice il ministroe si leva qualche 'sassolino dalla scarpa': "a proposito di superbonus e dei 100 ...Fla - 03 - 09 - 23 14:10:50 (0092) 3 NNNN Economia flash 03 settembre - 14:47 Mps:, non cidettare tempi da nessuno, no fretta (RCO) . Dopo aver risolto le vicende Alitalia e rete ...

Giorgetti, faremo una legge di bilancio prudente - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti che, alludendo a Mps su cui ieri le dichiarazioni della maggioranza erano discordanti, ha aggiunto "risolveremo senza farci dettare tempi da nessuno e tanto ..."Faremo una legge di bilancio prudente e che tenga conto delle regole di finanza pubblica" dice il ministro Giorgetti e si leva qualche 'sassolino dalla scarpa': "a proposito di superbonus e dei 100 m ...