Gioca e si incastra con testa in finestrino | muore bimbo di 5 anni

(Di domenica 3 settembre 2023) Torino , 03 set. - (Adnkronos) - Un bambino rimanete con lain un. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi 3 settembre a Vische, in provincia di Torino. Undi 5mentre stavando all'interno di un terreno agricolo di proprietà del papà, per cause in corso di accertamento e forse per una perdita di equilibrio, è rimastoto con laneldi un'Ape Piaggio che si trovava nell'area procurandosi una lesione alla base del collo. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ile stato trasportato in elicottero in ospedale, al Regina Margherita di Torino, ma è deceduto durante il trasporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ...