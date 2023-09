Giapponesi in gol in Serie A | Kamada è l’undicesimo! Un ex Roma il top scorer

Con unin carriera nel nostro Paese, Kamada raggiunge Nanami, Ogasawara e Miura. Più in alto di lui a quota 3 due vecchie conoscenze come Tomiyasu (che la Serie A la stava per riabbracciare, ...Die assist del genere, in particolare, ne ha realizzati parecchi anche quando giocava in ... nonché l'atavico terrore che ihanno del fallimento " punto in comune con il meno umile ma ......dato la possibilità di vestire questa maglia So che in Italia ci sono stati tanti altri, ... Pèensavo che dopo aver fattosarebbe andato meglio, ma poi abbiamo perso nel secondo tempo. Ora ...

Giapponesi in gol in Serie A: Kamada è l'undicesimo! Un ex Roma il ... ItaSportPress

Il centrocampista della Lazio autografa la vittoria contro il Napoli e fa il suo ingresso nei marcatori nipponici del nostro campionato ...'Il gol-partita del giapponese suggerisce la parola harakiri, perché il Napoli ha contribuito con strafalcioni difensivi. Più in generale, dopo un buon primo tempo, è imploso, tatticamente disordinato ...