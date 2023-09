Gf Vip | Laura Freddi torna a parlare della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e svela | “L’ho chiamata e…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 3 settembre 2023)ta arottura tra, suo storico ex, e. Per anni, si è parlato di una forte rivalità tra le due donne. Da un lato, storica ex fidanzata di, con cui dopo molti anni di fidanzamento finì. Dall’altro, moglie diper circa venti anni e ora inaspettatamente ex moglie. Solo alcuni mesi fa,hanno annunciato attraverso una intervista a Vanity Fair la loro, o meglio la fine del loro matrimonio, nonloro famiglia., in particolare, aveva dichiarato che da parte sua ...