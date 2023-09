GF | torna con un doppio appuntamento | non mancherà la diretta h24

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 settembre 2023) Tutto pronto per il nuovo esordio del Grande Fratello su Canale 5. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini tornerà in onda a partire dall’11 settembre, con due puntate in prime time, esattamente come la passata stagione. In studio oltre al padrone di casa, ci saranno Cesara Buonamici (opinionista) e Rebecca Staffelli (inviata social.) GF Vip 8, si riparte con una doppia puntata La nuova edizione del Grande Fratello riserverà ai telespettatori di Canale 5 grandi novità. In studio al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ci sarà Cesara Buonamici, opinionista in solitaria. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, scelta dalla produzione del reality come nuova inviata social. La figlia di Valerio Staffelli andrà a prendere il posto che la passata edizione era stato occupato da Giulia Salemi. (L’articolo continua dopo la foto.) Anche quest’anno il Grande Fratello andrà ...