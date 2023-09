Gevi Napoli Basket sconfitta a Rieti 91-89

Luiss Roma -Basket 47 - 80 (10 - 14, 20 - 19,17 - 25, 0 - 22): Jaworski 23, Zubcic 21, Bamba 2 , Ebeling 6, De Nicolao 2 , Lever 7 , Owens 6, Sokolowski 8 Saccoccia 4, Mabor 1, .... Vittoria nel primo test precampionato per la. A Roma gli azzurri hanno superato la Luiss con il finale di 47 - 80. Jaworski e Zubcic guidano l'attacco partenopeo realizzando rispettivamente 23 e 21 punti. Equilibrio nelle prime due ...Ci siamo. Questa sera alle ore 19.15 a Roma e al Pala Pass, prima amichevole - scrimmage della stagione per il nuovo team dellaBasket di coach Milicic, senza il play statunitense di passaporto georgiano, Pullen, che arrivera' a breve in citta'. Gli azzurri affronteranno il locale team della Luiss Roma, formazione ...

La Gevi passeggia in amichevole a Roma: 80-47 ilmattino.it

Esordio vincente per la Gevi Napoli Basket, che si aggiudica il primo impegno ufficiale della stagione superando in amichevole, a Roma al Pala Pass, la Luiss con il punteggio di 47-80. In avvio di ...Concluso il secondo scrimmage della stagione per i ragazzi della Luiss Roma che ieri sera hanno affrontato la Gevi Napoli, squadra che milita nel campionato di Serie A. Buone indicazioni ...