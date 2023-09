Germania | Scholz annulla impegni per oggi dopo caduta mentre faceva jogging

(Di domenica 3 settembre 2023) Berlino, 3 set. (Adnkronos) - Il cancelliere tedesco Olafhato un viaggio in Assiaaver riportato contusioni al viso cadendo sabatong., 65 anni, avrebbe dovuto tenere un incontro con i cittadini a Heringen e prendere parte a un evento elettorale per il suo partito socialdemocratico a Bad Homburg vicino a Francoforte in vista delle elezioni regionali dell'Assia di ottobre. Glidinella prossima settimana, inclusa la visita martedì al salone dell'auto Iaa di Monaco e il discorso ai deputati nella camera bassa del parlamento mercoledì, non saranno influenzati, secondo un portavoce del governo. Dovrebbe anche partecipare al vertice del Gruppo dei 20 a Nuova Delhi il prossimo ...

Il governopuò vantare di aver saputo superare la crisi scaturita dalla guerra russo - ucraina e l'economia tedesca, pur in stagnazione, non è malata nelle fondamenta, però l' Istituto dell'...I tagli fiscali destinati alle piccole e medie imprese sono stati approvati a fine agosto dal governo di coalizione al potere in. Il cancelliere Olafha dichiarato: "È di grande ...È già successo da qualche parte vero', l'affondo di Medvedev, che tira in ballo la... Pertanto Biden, Trudeau, Sunak,, Macron, Meloni, così come i leader della più famigerata Polonia, ...

Germania: Scholz esclude un possibile ritorno del Paese al nucleare Agenzia Nova

Berlino, 3 set. (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annullato un viaggio in Assia dopo aver riportato contusioni al viso cadendo sabato mentre faceva jogging. Scholz, 65 anni, avrebbe ...Prima del quinto vertice di maggioranza svoltosi questa settimana a Meseberg la SPD ha dimostrato la sua ritrovata voglia di profilarsi proponendo un piano di dieci punti per rilanciare l’economia. Do ...