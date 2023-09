Germania-Lettonia in tv | programma | orario e diretta Mondiali 2023 basket

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida per i quarti di finale deidi. Sfida davvero interessante, quella che mette di fronte le due Nazionali. La selezione teutonica, infatti, si è dimostrata ancora di più una squadra solida e completa, con tutte le carte in regola per arrivare davvero a giocarsi il titolo. Di fronte, però, la “favola” della squadra allenata da coach Banchi, capace di tenere testa a squadre come Brasile e soprattutto Spagna. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di mercoledì 6 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per i ...