Germania | la coalizione di governo fa il tagliando e punta su esenzioni fiscali e meno burocrazia | ma non mancano i dissapori

(Di domenica 3 settembre 2023) Prima del quinto vertice di maggioranza svoltosi questa settimana a Meseberg la SPD ha dimostrato la sua ritrovata voglia di profilarsi proponendo un piano di dieci punti per rilanciare l’economia. Dopo due giorni, il cancelliere Scholz, i ministri delle Finanze, Christian Lindner (FDP), e dell’Economia, Robert Habeck (Verdi), hanno annunciato le diverse misure effettivamente concordate. Estese ledella legge per favorire la crescita economica (Wachstumchancengesetz): dagli iniziali 5,7 miliardi di euro all’anno salgono a circa 7 dal 2024, per complessivi 32 miliardi fino al 2028. Cuore degli incentivi un rimborso del 15% della somma investita per interventi di tutela del clima ed efficienza energetica. Inoltre, ammortamenti più veloci per garantire alle imprese liquidità e capacità di investimento. Migliorati stimoli ...

