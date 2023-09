Genoa | le pagelle di CM | Retegui annullato | Malinovskyi non si vede

Commenta per primo Torino -1 - 0 Milinkovic - Savic 6: la prima parata della sua partita la fa al minuto 90 su una conclusione centrale di Hefti. Poi gli unici palloni che tocca sono con i piedi sui retropassaggi o i ...Ledi Torino -1 - 0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Successo in extremis per i granata, che conquistano i tre punti grazie a ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2023/24:Torino -Ledei protagonisti del match tra Torino e, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: dopo il primo tempo. FLOP: dopo il primo tempo. VOTI: a ...

Le pagelle di Torino-Genoa: Radonjic, gol da vero numero 10. Buongiorno perfetto, promosso Zapata Toro.it

Bravo coi piedi nei rilanci. Nulla poteva sulla rete subita in pieno recupero SABELLI voto 5.5: dalla sua fascia arrivano i guai peggiori per il Genoa, spesso non riesce a trovare i tempi giusti per l ...Finisce 1-0 la sfida tra Torino e Genoa grazie ad un gol da campione di Radonjic a recupero inoltrato, che salva Juric e condanna Gilardino ...