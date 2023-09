Gdf intensifica i controlli su prezzi benzina | 2 424 verifiche ad agosto rivelano 1 439 violazioni

(Di domenica 3 settembre 2023) Nel mese di, soprattutto durante il periodo di Ferre del controesodo estivo, la Guardia di Finanza hato i suoi. Dando uno sguardo approfondito riguardo aidei carburanti al consumo si è scoperto cheun totale di 2.424e rilevando irregolarità in 659 casi. Un numero che lascia pensare e lascia presagire che questo tipo dipotrebbero essere presto attuati in maniera ancora più approfondita. In, 2.424Irregolarità in 659 Distributori in Tutta Italia Questisono stati condotti su un totale di 2.424 distributori, di cui 171 si trovavano sulle autostrade e 2.253 sulla restante rete stradale. Le azioni di ...

