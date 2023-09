Gb-India | Londra esclude accordo commerciale rapido con Delhi

(Di domenica 3 settembre 2023), 3 set. (Adnkronos) - La prospettiva di undi libero scambio tra Regno Unito e, a lungo considerato una delle maggiori opportunità possibili per la Gran Bretagna dopo la Brexit, rimane lontana. Rishi Sunak ha infatti escluso uncon l', prima del vertice del G20 della prossima settimana ae forse anche prima delle elezioni del prossimo anno. Diverse fonti vicine ai negoziati hanno detto al Guardian che il primo ministro britannico ha rifiutato l'idea di unche avrebbe potuto abbassare le tariffe su beni come il whisky ma non avrebbe affrontato argomenti più complicati come i servizi professionali.

Ultimo'ora: Gb-India: Londra esclude accordo commerciale rapido ... La Svolta

