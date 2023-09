Gazzetta – Gaetano | l’agente | “Resterà sicuramente al Napoli Può esser all’altezza di Veiga”

(Di domenica 3 settembre 2023) 2023-08-31 16:57:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Garcia non ha mai promesso niente a Gianluca, ma è molto predisposto anche nei confronti dei giovani, sono molto ottimista chepossa trovare il suo spazio. Ho avuto l’idea e la sensazione che Garcia ha una grande predisposizione a lanciare i giovani e che gli piaccia farlo. Mi dà sensazioni positive. L’anno scorso nella Fiorentina avevamo Ranieri, non era neanche stato portato in ritiro, poi a dicembre cominciò a giocare e diventò titolare. Quando hai un allenatore come Italiano o Garcia che non hanno paura di mettere giovani e di cambiare, puoi avere occasioni. Io penso cheabbia del talento e delle qualità da grande giocatore, lo ritengo un fuoriclasse ed è normale che vada dimostrato in ...

Sul palco, alle 20.30, in Piazza del Popolo, di fronte ad una platea sempre gremita, Giannini e Morelli chiacchiereranno con il giornalista di Italia 1Pecoraro, per poi ricevere il Premio ...Super ospite anche qui Nicola Gratteri, che chiacchiererà con il giornalista di Italia 1Pecoraro sui temi caldi di mafia e legalità. SUPEREROI " IL TEMA "I supereroi sono le persone normali, ...Alle 20.30 inizierà lo spettacolo condotto dal giornalista di Italia 1Pecoraro. SUPEREROI " IL TEMA "Ragazzi, per me i supereroi siete voi. Noi grandi vi abbiamo fatto un cattivo servizio. ...

Oristanio contro la sua Inter gioca per il presente e il futuro La Gazzetta dello Sport

Rilevante novità per le parrocchie del centro storico di Lucca, della Natività di Maria SS. in Pontetetto, di S. Bartolomeo in Silice (Arancio), di S. Concordio in Contrada, di S. Filippo e di S. Vito ...Oggi 1 settembre alle 20,30 in piazza San Gaetano di Rinella sarà proiettato il film Oltremare. Previsto un dibattito con il regista Nello Collereale. Domani sabato 2 settembre alle 21,30 in piazza ...