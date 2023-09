Garcia spiega in conferenza stampa | cosa l’ha infastidito del Napoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo la prima sconfitta stagionale, Rudiha parlato inUn sabato da sera da dimenticare per ile per i suoi tifosi. Gli azzurri sono usciti sconfitti dal Maradona per 1-2 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una seconda frazione di gioco che non ha affatto convinto e che fa iniziare i primi malumori nella tifoseria partenopea. Abbiamo iniziato la partita molto bene, poi ci siamo totalmente spenti nel secondo tempo. Non abbiamo avuto efficacia rispetto alla Lazio che invece ha quasi avuto il 100% della realizzazione in fase offensiva. Potevamo pareggiare la partita negli ultimi minuti con Juan Jesus e Lindstrom, ma non è il nostro momento. Il tecnico francese hato poi che la sostituzione di Kvara, considerata prematura dai più, era in realtà pianificata. Il ...

Napoli - Lazio,rende onore agli avversari. Un buon primo tempo con tante occasioni create e sprecate e un secondo tempo da dimenticare, a fine partita Rudiprova ad analizzare con ...Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudidopo il ko contro la Lazio. "Quando non si può vincere -- bisogna non perdere, i ragazzi devono imparare che si deve almeno pareggiare. Stasera ...'Lindstrom -- è qui anche perché Lozano va via per ragioni complessive non solo sportive, anche economiche. Sportivamente mi piaceva Lozano ma economicamente era impossibile tenerlo e ...

Garcia: “Serve più cinismo”. E spiega così il cambio di Kvaratskhelia Tuttosport

Dopo la sosta riprendermo a correre di più.” Garcia: “Kvaratskhelia non ha i minuti nelle gambe” In conferenza stampa ha spiegato Rudi Garcia il motivo della sostituzione di Kvaratskhelia: “Ha ..."All'intervallo meritavamo di essere in vantaggio avanti, poi abbiamo preso il gol della Lazio, abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati meno buoni nel palleggio, nella ripresa ha me ...