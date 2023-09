(Di domenica 3 settembre 2023) Sorprendente ente lapresa da Rudied arrivata all’indomani dellapatita contro la. Il risveglio in quel di Napoli non è stato di certo dei migliori, con gli azzurri reduci da una pesantematurata contro ladi Maurizio Sarri. L’1-2 del Maradona ha infatti coinciso con la conquista dei primi 3 punti per i capitolini nel neo campionato, con i partenopei che ora avranno modo di lavorare sugli errori commessi in gara nel corso delle due settimane di pausa Nazionali. Proprio in previsione di ciò, ecco che arriva lada parte di Rudi, inerente ai pochi membri della rosa azzurra non convocati dalle proprie Nazionali....

... però deviato da Romagnoli che, involontariamente,così Provedel. Poco dopo l'inizio del ... L'ultima occasione per la squadra diarriva sui piedi di Juan Jesus in finale di gara, ma ......e Rafael Leao nella ripresa mandando così un chiaro messaggio ai campioni d'Italia di Rudie ...di Rimini dopo un consulto al monitor concede il rigore ai rossoneri con Giroud che al 9'...16' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Dall dischetto si presenta Victor Osimhen che... 20:38 - Rudi, tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match con il Sassuolo.

Garcia spiazza tutti, decisione a sorpresa dopo la sconfitta con la Lazio Spazio Napoli

Nel settembre 2023 Prime Video presenta, tra film in esclusiva e originali, Fear the Night, A Million Miles Away e Cassandro con Gael García Bernal. Tra le opere di terze parti segnaliamo L'ultima not ...Nel settembre 2023 Prime Video presenta, tra film in esclusiva e originali, Fear the Night, A Million Miles Away e Cassandro con Gael García Bernal. Tra le opere di terze parti segnaliamo L'ultima not ...