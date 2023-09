(Di domenica 3 settembre 2023) Cesare – Caro Guido brutta sconfitta per il Napoli che arriva come un secchio di acqua gelata in faccia all’allenatore, alla squadra e alla città. Vittoria meritata della Lazio con Sarri (in quattro partite al Maradona non ha mai perso con due pareggi e due vittorie) che ha dato neluna lezione di calcio a. E poteva finire anche peggio con una imbarcata. Nel primoabbiamo visto un buon Napoli con ottime prestazioni in particolare di Kvara e Zelinski. Poi nelil Napoli si è sfaldato, si allungato, Kvara è calato e così si spenta la squadra. Guido – Caro Cesare Sarri ha sbeffeggiato. Nelnon ci ha. ...

Ringraziasse piuttosto cheprimo tempo la palla non è entrata, chesecondo fisicamente siamo crollati e chesta ancora imparando' e infine: 'Il problema non sono i gol annullati..ma la ...Il Napoli diha reclamato due rigori: prima per un contatto tra Kamada e Kvara e poi al 62' ...giro di quattro minuti vengono annullate due reti ai biancocelesti, entrambe per fuorigioco ed ...Per abbondanti venti minuti sembrano esserci soltanto i partenopei, che però cadonotranello dei troppi sprechi negli ultimi venti metri:ancora non è riuscito a trasmettere maggiore ...

Garcia nel secondo tempo non ci ha capito nulla

Non mi aspettavo un secondo tempo così, dove abbiamo gestito molto meno bene la gara e siamo stati anche molto meno attenti in difesa", dice Garcia. "Tuttavia dobbiamo anche dire che abbiamo fatto 22 ...Leonardo Spinazzola potrebbe cambiare direttamente rotta nel 2024, una nuova opzione per il terzino della ... da tecnico farà qualche movimento da riproporre in seguito con Garcia. L’ingaggio di ...