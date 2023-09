Gamberi | scienziato mostra le interiora al microscopio | Ecco perché lo mangi senza!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 settembre 2023) Molti impazziscono per icrudi. Tuttavia, prima di consumarli, è fondamentale che siano stati abbattuti e che siano state rimosse le. Uno scienzato hato alil 'contenuto' dell'intestino e non è rassicurante. Alcuni vengono abituati aarli fin da bambini, mentre altri iniziano in età adulta. Il pesce e i frutti di mare, da crudi, hanno un sapore molto deciso e distinto, che fa impazzire milioni di persone nel mondo. Tuttavia, per quanto rari, ciclicamente si verificano casi di gravi intossicazioni batteriche che, in casi estremi, portano perfino al decesso. Molti, per estrema cautela, cuociono i, ma i veri intenditori li preferiscono crudi. Tuttavia la maggior parte delle perone consuma solo la carne di questo mollusco, evitando la ...