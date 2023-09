“Galline che starnazzano” Barbara D’Urso | l’affondo che nessuno si aspettava | stavolta è l’ex fidanzato ad asfaltarla

(Di domenica 3 settembre 2023), il duro attacco del musicista. Continua a essere chiacchieratissimaconduttrice di Pomeriggio Cinque che ha provato ad allentare i pensieri dedicando a se stessa una stagione estiva all’insegna del relax e della buona compagnia. Ma oggi che la macchina televisiva sta riprendendo a muoversi a pieno ritmo,torna a essere tra i personaggi televisivi più chiacchierati di sempre. Parola di Memo Remigi che sulla conduttrice si è espresso con parole ben lontani dalla celebrazione fine a se stessa. Il duro attacco adi Memo Remigi. Start per Myrta Merlino alla guida del timone di una versione meno “trash” di Pomeriggio Cinque, proprio come auspicato dai vertici. Ma al contempo sulle colonne del magazine Mio, il musicista ...

Era solo uno starnazzare difanno a gara a chi grida di più. In ultimo, i complimenti alla Merlino: Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l'...Poi un altro affondo pesante: "Era solo uno starnazzare difanno a gara a chi grida di più" . Per quelriguarda la new entry Merlino ha detto'farà una trasmissione meno trash di ...Ricetta del 1840 con solo quattro ingredienti: latte di pascolo, zucchero, uova diallevate all'aperto e l'ingredientecaratterizza il gusto. Provo i loro gusti più classici, uno più ...

Memo Remigi su Barbara d'Urso: Pomeriggio5 Uno starnazzare di ... Fanpage.it

È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco – ha raccontato al settimanale Mio – Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi ...Memo Remigi tuona (ancora): "Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso Uno starnazzare di galline", poi si complimenta con Myrta Merlino.