Galli della Loggia | io difendo l’idea di Natura Il progressismo ci consegna all’era del post-umano

(Di domenica 3 settembre 2023) Il vero conservatore non deve guardare al passato ma tutelare due idee che la cultura progressista intende superare: lae la Storia. Lo scrive Ernestoin un fondo oggi sul Corrieresera. E lo ribadisce in opposizione a chi concepisce “un solo tipo di progresso — quello scientifico tecnico —, che allibertà sembra perseguire solo il più banale «liberi tutti», e che in sostanza gioca ogni suaa su un unico tableau: quello dell’umanità occidentale, perlopiù bianca, libera e benestante”.contro la rivoluzione antropologica progressista Si tratta, avverte l’editorialista, di un atteggiamento che porta a una rivoluzione antropologica e che ...

Faranno parteSegreteria anche gli ex assessori Laura, che si occuperà di Sociale, Lea Ermeti ai Lavori Pubblici, Alessandra Battarra alla Cultura, Stefano Caldari al Turismo e il già ...La prevendita per i concertiseconda parte del cartellone inizierà sabato 2 settembre a partire dalle 10 al botteghino del Teatro. Dal 3 settembre sarà attiva anche la prevendita on line ...... quando al "" di Baveno andrà in scena l'atteso derby tra Baveno e Feriolo . Domenica alle ore 15 invece scenderanno in campo Juve Domo e Omegna , gustoso antipastoprima di campionato. ...

Galli della Loggia: “Presidi come addetti al customer care. Docenti bersagli quotidiani dei genitori. Qual è deve essere il ruolo della famiglia a scuola” Orizzonte Scuola

La verità sul disastro aereo di Ustica è affondata nel Tirreno alle 20 e 59 di venerdì 27 giugno 1980 e la giustizia, da allora, non è mai venuta a galla. Come per tutte ... Si tratta del procedimento ...sarebbe un assurdo giuridico, oltre che una gravissima offesa a tutti i cittadini onesti e rispettosi della fauna e della flora selvatiche” Lo ha detto il presidente dell’associazione Appennino ...