Gaeta “Condivisione e collaborazione” | un Avviso pubblico per realizzare il dossier “Blu | il Clima della Cultura”

... sul cui territorio sorge il celebre santuario mariano, di proprietà dell'arcidiocesi die ... di animazione sociale e didell'agape fraterna negli spazi all'aperto del santuario'. ...La Grande Notte in Musica si configura come un fertile terreno di scambio edi stili ...sessione "Alba e mattino" - che vedrà incursioni di teatro danza con le danzatrici Roberta...La Grande Notte in Musica si configura come un fertile terreno di scambio edi stili ...sessione "Alba e mattino" - che vedrà incursioni di teatro danza con le danzatrici Roberta...

Gaeta: Condivisione e collaborazione. Avviso pubblico per ... Telegolfo

un processo di condivisione, che possa mobilitare l’intera Comunità nella valorizzazione delle risorse e nel forte recupero di identità territoriale. Con questi obiettivi, è stato pubblicato sul sito ...GAETA – Svelato il titolo del dossier per la candidatura ... sperimentando nuovi modelli di ascolto, condivisione e produzione, abbracceremo l’idea di un “abitante culturale”, che partecipi ...