Gabriel Guevara arrestato a Venezia in seguito a un mandato di cattura internazionale

Il cast dei nuovi episodi di È colpa mia È stato svelato anche il cast, costituito da Nicole Wallace (Skam Spain) e(Tomorrow is Today). Ritornano nel cast Marta Hazas (Días Mejores),...È colpa tua e È colpa nostra: cosa sappiamo dei due sequel del film Prime Video E' Colpa Mia Il Cast: vecchi e nuovi protagonisti Al fianco di Nicole Wallace e, i film vedranno ...... a Francesco Di Leva il Filming Italy Best Movie Award Miglior Attore non protagonista in un film commedia per " Mixed by Erry "; ail Filming Italy Best Movie International Award ...

Gabriel Guevara arrestato a Venezia: Su di lui pendeva un mandato ... Fanpage.it

Si tratta dell’attore spagnolo Gabriel Guevara. Oggi, 3 settembre, avrebbe dovuto partecipare a una serie di appuntamenti pubblici al Lido ...Stando a quanto riporta TPI, Gabriel Guevara, attore e teen idol classe 2001, sarebbe stato arrestato al Festival del Cinema di Venezia nelle ultime ore ...