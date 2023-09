Frode milionaria e richiesta d' arresto | l' oligarca inguaia Zelensky

(Di domenica 3 settembre 2023) Ihor Kolomoisky, unucraino e principale sostenitore della campagna presidenziale di Volodymyrnel 2019, è stato ufficialmente accusato per. A renderlo noto è stato il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu): la Sbu e l'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina hanno dichiarato che indagheranno su Kolomoisky pere riciclaggio di proprietà ottenute illegalmente. Kolomoisky non ha ancora commentato pubblicamente le accuse. Secondo l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, le indagini preliminari si concentreranno sul presunto ruolo di Kolomoisky nel riciclaggio di oltre 130 milioni di dollari trasferiti all'estero. L'ufficio ha affermato che l'avrebbe effettuato i trasferimenti utilizzando banche sotto il suo controllo tra il 2013 e il 2020. ...

Lo riportano i media ucraini. Su Kolomoisky pesa il sospetto die di aver riciclato oltre 500 milioni di corone (12,5 milioni di euro) tra il 2019 e il 2020. L'oligarca controllava Ukrtatnafta, la più grande società di raffinazione dell'Ucraina, fino a ...

Ihor Kolomoisky, un oligarca ucraino e principale sostenitore della campagna presidenziale di Volodymyr Zelensky nel 2019, è stato ufficialmente accusato per frode. A renderlo noto è stato il Servizio ...