Frank Capra | l’emigrante che ispira il sogno americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Una valigia di sogni e poco più. Quando Francesco Rosarioparte da Bisacquino a Palermo, alla volta degli Stati Uniti, è soltanto uno dei sette figli di un fruttivendolo.italiano fa conosce ilagli americani. Da sconosciuto, trova la fortuna “nell’American dream“, e diventa. Il regista dai buoni sentimenti, più vicino a Walt Disney. E i suoi classici film, sono la prova che si può ancora sperare in qualcosa di buono., i film patrimonio dell’umanità, foto da Città nuova.it“Accadde una notte”, (It Happened One Night), 1934. È la pellicola dei record, precursore del genere “on the road” e della “screwball comedy“. La prima della storia a vincere 5 premi Oscar: miglior ...