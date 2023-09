Francia | patologia vegetale | a Maria Lodovica Gullino il Fran Fisher Award

Il riconoscimento, assegnato dalla Società internazionale divegetale, premia l'eccezionale contributo dato da Maria Lodovica Gullino in anni di intensissima attività alla...'Laè colpita da una, che consiste nel passare il tempo a discutere tra nucleare e rinnovabili: non è la prima domanda da porsi', ha detto Piechaczyk. Piechaczyk ha fatto ...... la Federazione Russa resta anch'essa troppo grande, ricca e ingombrante per laamericana ...di Minsk firmati nel 2015 sotto gli auspici dell'Osce [3] avevano quali autorevoli garanti, ...

Francia, patologia vegetale: a Maria Lodovica Gullino il Fran Fisher ... Il Denaro

Venerdì 25 agosto, a Lione, nell’ambito del Congresso Internazionale di Patologia vegetale, Maria Lodovica Gullino, professoressa ordinaria di patologia vegetale all’Università di Torino e co-fondatri ...Il dibattito che contrappone energia nucleare e rinnovabili non è utile alla Francia. Lo ha affermato Xavier Piechaczyk, direttore ...