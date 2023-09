Francia | il governo pronto a vietare le sigarette elettroniche usa e getta | «Sono la porta d’ingresso al fumo per i giovani»

Leggi su open.online

(Di domenica 3 settembre 2023) Lavieterà leusa e«che danno cattive abitudini ai». Lo ha detto la prima ministra Élisabeth Borne all’emittente Rtl, aggiungendo che il«presenterà presto un nuovo piano nazionale per la lotta al». Quest’ultimo per la premer rappresenta, infatti, «la causa di 75mila morti all’anno» in. Durante l’intervista, Borne ha inoltre chiarito che non ci sarà un ulteriore aumento delle tasse sulle. Ma ciò non significa «che non siamo vigili – spiega – sul consumo di tabacco». Al momento ad essere presi di mira dall’esecutivo, però, le cosiddette «puff» che rappresentano «laal ...