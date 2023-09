Fotografo bestemmia durante il red carpet di Natalia Paragoni a Venezia

Leggi su biccy

(Di domenica 3 settembre 2023) A distanza di tre anni dalla Mostra del Cinema didovesi è fatta notare per il celebre video in barca in cui finge di salutare dei fan adoranti, è tornata più in forma che mai. Questa volta, però, la colpa è di un. A rendere virale il nome dinon è stato un suo colpo di testa, bensì l’insofferenza di unchiamato a scattare foto sul reda influencer e prezzemolini televisivi vari. All’ennesimo scatto si sente chiaramente dire: “ma quando finiscono porco d“. Ecco il video:dela parte,sul reddella Mostra del Cinema di(al di là ...