FOTO – Dimarco scherza con Thuram | «Il tuo ordine spedito!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023) Quest’oggi Federicoha servito l’ennesimo assist del suo 2023, questa volta per Marcus. L’esterno italianocon il neo-arrivato su Instagram. CIOCCOLATINO – Vittoria rassicurante con il risultato di 4-0 contro la Fiorentina per l’Inter. Federicoè stato protagonista assoluto soprattutto nel primo tempo. L’assist per Marcusè una perla col sinistro, infatti su Instagram il calciatore ci. Terzo assist in tre partite,scrive: «Il tuoè stato spedito Marcus! Bella vittoria, ciao grandi» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...