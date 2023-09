Forum Ambrosetti | Schlein | Continuità all’investimento comune europeo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023) “L’Europa non si può fermare all’intuizione giusta del Next Generation Eu. La conversione ecologica e la trasformazione digitale, tutto questo si tiene finalmente con una piattaforma organica ma dovremmo darea questa spinta di investimento”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellyparlando in collegamento aldi Cernobbio. “Dobbiamo darea dei massicci investimenti che possano farci stare, come Paese, a testa alta dentro le varie transizioni”, conclude. L'articolo proviene da Ildenaro.it.