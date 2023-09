Forum Ambrosetti | Salvini | No a vincoli di bilancio se vogliamo essere green

(Di domenica 3 settembre 2023) “Bisogna evitare distonia con obiettivisempre più ambiziosi edisempre più stringenti. Se vuoiambiziosamentenon puoi metteredialla spesa pubblica, a meno che nonoffrire alla Cina il nostro Paese chiavi in mano”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture, Matteoal. “L’Ue se chiede obiettivi sfidanti non può imporrediche impongono ad altri di entrare in casa nostra”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha affermato la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal palco delin corso a Cernobbio. Ho condotto una lunga attivita' di ascolto, delle forze politiche, ...Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervento almentre il dibattito sulle truffe legate al Superbonus si accende, alla luce anche delle ultime news ..."Ritengo che l'Italia debba, entro quest'anno, riavviare la propria partecipazione al nucleare". È la timeline illustrata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture sul palco del. Matteo Salvini , a Cernobbio, ha riproposto il sogno di questo governo, cioè di riportare sul territorio italiano le centrali per la produzione di energia, attraverso la fissione di ...

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia al Forum Ambrosetti a Cernobbio la convocazione al ministero il 21 settembre di istituzioni e imprese per la ...Nessuna autorizzazione per l'avvio del cantiere. La pm Viglione non esclude il dolo eventuale per omicidio e disastro. Calderone: 'Aiuteremo le famiglie'. Zangrillo: 'Sicurezza sul lavoro è priorità' ...