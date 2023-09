Forum Ambrosetti | Calenda | Anche le imprese si facciano carico dei lavoratori sottopagati

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 settembre 2023) Quello dei salari “è un problema che non si può più non affrontare. La produttività è legata per grandissima parte alla dimensione aziendale, difficilissima da cambiare con una legge. Però che oggi ci siano 3,5 milioni diche lavorano sotto la soglia di sussistenza è una cosa di cui dobbiamo farcitutti, in primo luogo le”. Così Carlo, leader di Azione, parlando aldi Cernobbio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.