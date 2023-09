Forum Ambrosetti | a Cernobbio prove di intesa tra le opposizioni

Prove di intesa tra i leader delle opposizioni che oggi si sono incontrati aldi Cernobbio . In presenza Carlo Calenda , leader di Azione, e Giuseppe Conte del M5s, la segretaria del Pd Elly Schlein è collegata a distanza. Calenda dice che per la prima legge di ...L'intervento al"L'impegno è che questo sia un governo di legislatura e che se ben avremo lavorato è che ci siano anche i 5 anni successivi. Nell'arco di 10 anni sono convinto che la prima produzione ..."Non ce l'ho fatta a fare tutto, bisogna fare un po' e un po', andrò il prossimo anno" ha poi risposto a chi le ha chiesto come mai non sia andata ala ...

Cosi' il vicepremier Matteo Salvini, nel corso del suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. E per questo, nell'arco dei dieci anni, 'conto che la prima produzione, derivante dal nucleare, sara' ...Matteo Salvini al Forum Ambrosettu rilancia sul nucleare: “In 10 anni conto che la prima produzione derivante da nucleare potrà essere questo ...