Forse Lindstrom parla già in italiano | perché Natan non gioca?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Jespersubito in campo dopo l’arrivo a Napoli: di, invece, non c’è traccia ma Garcia non spiega i motivi. Il difensore brasiliano è arrivato il 7 agosto 2023 nel ritiro di Castel di Sangro e dal giorno 8 ha iniziato gli allenamenti con Garcia e il suo staff. Dopo circa un mese in Italia e nel gruppo con i nuovi compagni, però, non ha ancora visto il campo. Il motivo? Il tecnico dice che non ha ancora imparato la lingua e deve abituarsi al nuovo mondo calcistico, visto che arriva dal Brasile.sì eno: c’è qualcosa che non va I minutiti dain campionato sono ancora zero e tutti i tifosi del Napoli si chiedono e ci chiedono come mai non giochi. C’è preoccupazione nella tifoseria, magari non è all’altezza di una squadra così importante? Non è ...