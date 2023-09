Formula1 | Verstappen | 10 vittorie? Non pensavo fosse possibile

Ho avuto solo un piccolo problema alla fine, però avevamo un vantaggio enorme quindi ho potuto alzare un po' il piede", concludeprima della cerimonia di premiazione sul podio nel Tempio ...L'impressione è che seriesce a passare se ne va via tranquillamente. Altra indicazione negativa è che dopo il decimo giro, Leclerc comincia a patire e gomme e perde terreno dalla coppia ...Parola di Carlos Sainz sul podio a Monza dietro le Red Bull die Perez ma davanti al compagno Leclerc con il quale ha dato vita ad una vera e propria battaglia negli ultimi giri. "E' ...

Formula 1, Verstappen vince il GP Monza, Sainz batte Leclerc nella sfida Ferrari: classifica aggiornata e ordine d'arrivo Fanpage.it

"Non avrei mai creduto fosse possibile vincere 10 gare consecutive. Oggi me l'hanno fatta sudare". E' il commento di Max Verstappen dopo il successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, decimo ...Max Verstappen ottiene così la sua decima vittoria consecutiva a Monza, stabilendo un nuovo record. Il pilota olandese, partito in seconda posizione, ha superato Carlos Sainz, che si era difeso ...