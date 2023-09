Formula 1 | Verstappen vince a Monza ed entra nella storia Sainz terzo | rivivi la diretta

Leggi su notizie

(Di domenica 3 settembre 2023)con noi ladel GP d’Italia, classico appuntamento con il Mondiale di1. Ancora una volta are è. Perez esul podio. E’ stata una gara bellissima quella di. Alla fine a spuntarla è stato Maxdavanti al compagno di squadra Sergio Perez e Carlos, autore di un duello stupendo con Leclerc, quarto.va are il GP d’Italia – Notizie.com – © AnsaUna vittoria che fare Maxvisto che è il primo pilota a conquistare dieci successi di fila. Ora parte ufficialmente il conto alla rovescia per il titolo mondiale. L'articolo proviene da ...