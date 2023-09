Formula 1 | la diretta del GP d’Italia

(Di domenica 3 settembre 2023) Segui con noi ladel GP, classico appuntamento con il Mondiale di1. La Ferrari sogna con Sainz e Leclerc, Verstappen pronto a rovinare la festa. La pole position di Sainz ha fatto impazzire il popolo ferrarista a Monza (e non solo), ma ora è arrivato il momento di concretizzare il lavoro in gara. La Ferrari sogna, Verstappen proverà a rovinare la festa. Ladel GP– Notizie.com – © AnsaL'articolo proviene da Notizie.com.

F1 GP Italia - Tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di1. Dopo la splendida pole position conquistata nella qualifica di ieri, Carlos ...14:00 GP Italia, live timing Fan di Autosprint , a Monza la Rossa è carica a molla con la pole di Sainz e il terzo posto di Leclerc. Verstappen è in mezzo, ma con un passo gara un po' più performante ...Ormai ci siamo. L' Autodromo di Monza si colora di rosso e l'aria si carica di tensione per il GP d'Italia 2023 di F1. Alle 15:00, il meteo prevede un tempo soleggiato, a discapito delle prime ...

F1 oggi, orari GP Monza in diretta LIVE: dove vederlo su TV8 e Sky, Sainz in pole con la Ferrari Fanpage.it

Carlos Sainz primo, Charles Leclerc terzo. In mezzo alle due Ferrari c'è lui, Max Verstappen con la imbattibile Red Bull-Honda che ha vinto tutti i GP disputati fino a oggi ...Diretta F1 GP Italia - Tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida pole position conquistata nella qualifica di ieri, Carlos Sa ...