Formula 1 GP Italia LIVE | segui la gara in diretta

Seguite il GP d'con noi, che lo raccontiamo giro per giro. Gara Luogo: Autodromo di Monza 14:04 Le strategie migliori per il GP d'E' il primo weekend completamente asciutto dopo Baku. ......è stata ospite del circuito di Monza dove si corre la tappa italiana del mondiale diUno. ... Il premier ha utilizzato il contesto per costruire una metafora sul momento attraversato dall': ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel paddock dell'autodromo di Monza, dove oggi si corre il Gp d'di1 con la Ferrari di Carlos Sainz in pole position. La premier, come documentano le immagini di Sky Sport, viene accolta da Ben Sulayem, presidente della Fia. "Il tempio della ...

CESVI – Programme Support Formula – Italia – Info cooperazione Info Cooperazione

La F1 si appresta a disputare le FP3 e le qualifiche del GP d'Italia 2023 a Monza, un evento che i fan italiani non possono perdere, anche se tramite la… Leggi ...Con Sainz dalla pole e Leclerc dal terzo posto in griglia, la Ferrari punta al primo successo stagionale sul traccito di casa a Monza. Tra le due SF-23 scatterà la Red Bull di Verstappen, occhio anche ...